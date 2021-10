Die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel hat den Deutschen Buchpreis 2021 erhalten.

Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main bekanntgab, wird ihr Buch "Blaue Frau" als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet. Er schildert die Flucht einer jungen Frau vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung. Nach Angaben der Jury behandelt die Autorin das Thema mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision. Die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung weite sich zu einer Reflexion über rivalisierende Erinnerungskulturen in Ost- und Westeuropa und Machtgefälle zwischen den Geschlechtern. Rávik Strubel sagte im Deutschlandfunk Kultur, es sei für sie immer noch unwirklich, dass sie mit diesem Preis ausgezeichnet worden sei. Das Thema ihres Buches sei aktuell, es gehe darum, über Machtpositionen und Machtverhältnisse zu sprechen. Dies falle jüngeren Generationen ihrer Beobachtung nach deutlich leichter als älteren.



Der Preis wurde am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Er ist mit 25.000 Euro dotiert. Die fünf übrigen Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Aus 230 Werken hatte die Jury sechs Romane für die Endauswahl zum Buchpreis bestimmt. Neben dem Buch Strubels waren das "Der zweite Jakob" von Norbert Gstrein, "Vati" von Monika Helfer, "Eurotrash" von Christian Kracht, "Zandschower Klinken" von Thomas Kunst und "Identitti" von Mithu Sanyal

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.