Die Länder Ägypten, Äthiopien und Sudan haben ihre Verhandlungen über einen umstrittenen Staudamm am Blauen Nil wieder aufgenommen.

Die Beratungen, die von der Afrikanischen Union vermittelt wurden, finden online statt. Ziel ist es, den seit Jahren schwelenden Konflikt um das Wasserkraftwerk "Grand Ethiopian Renaissance Dam" in Äthiopien beizulegen. Die Regierung in Addis Abeba will mit Hilfe der Anlage dringend benötigten Strom erzeugen. Ägypten hingegen befürchtet, dass der Staudamm die Wasserversorgung erheblich beeinträchtigen könnte.