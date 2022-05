75.Geburtstag

Der Historiker Götz Aly wird morgen 75. Der Bundespräsident hat bereits ein Glückwunschschreiben veröffentlicht und Alys Lebenswerk gewürdigt. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

In dem Glückwunschschreiben heißt es, Aly habe mit seinen Forschungen zum Nationalsozialismus unermüdlich blinde Flecken der deutschen Geschichte ausgeleuchtet. Zitat: "Immer wieder haben Sie kontroverse, aber notwendige Debatten angestoßen und unseren Blick für totalitäre Ideologien und für unmenschliche Verhaltensweisen geschärft." Steinmeier betont, das sei Aly besonders in seinem Werk "Hitlers Volksstaat" gelungen, in dem aufgezeigt werde, wie viele Deutsche vom Nationalsozialismus profitiert und ihn unterstützt hätten. Götz Aly wurde am 3. Mai 1947 in Heidelberg geboren. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.