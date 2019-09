Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Paralympischen Sommerspiele in Tokio 2020 verpasst.

Das Team von Bundestrainer Peter Grössmann kam bei der Europameisterschaft in Rom auf den siebten Platz. Für die Chance auf ein Paralympics-Ticket wäre ein Einzug ins Halbfinale nötig gewesen. Teamtrainer Rolf Husmann sprach von einem bitteren Ergebnis für das Team, das von allen Seiten immer wieder großes Lob erhalten habe.



Beim Blindenfussball treten zwei Mannschaften mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Die vier Feldspieler sind blind oder haben einen geringen Sehrest. Gibt es Unterschiede, werden diese mit Augenklappen ausgeglichen. Die Torhüter dürfen als einzige sehend sein. Der Ball ist kleiner und deutlich schwerer als ein normaler Fußball und mit Rasseln ausgestattet, so dass die Sportler nach Gehör spielen können.