Auf einem Flug von Abidjan nach Paris ist ein minderjähriger blinder Passagier ums Leben gekommen.

Die französische Fluggesellschaft Air France bestätigte, dass im Fahrwerk des Flugzeugs die Leiche eines etwa zehnjährigen Kindes entdeckt wurde. Offenbar hatte es sich vor dem Start in der Elfenbeinküste in dem Fahrwerk versteckt, um nach Europa zu gelangen.



In den vergangenen Jahren wurden in Frankreich mehrfach blinde Passagiere unter ähnlichen Umständen tot aufgefunden. Meist handelte es sich um Jugendliche aus Afrika.