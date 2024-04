Außenminister-Treffen in Riad

US-Außenminister Blinken beim Treffen der Außenminister in Riad (Evelyn Hockstein/Pool REUTERS/AP)

Blinken forderte Israel auf, mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Der beste Weg zur Linderung des Leidens der Zivilbevölkerung sei eine Waffenruhe, die auch die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas ermögliche. Der Palästinenserorganisation liege dazu ein "außergewöhnlich großzügiges Angebot" Israels vor, das diese annehmen sollte. Derzeit sei das Einzige, das zwischen den Bewohnern des Gazastreifens und einer Waffenruhe stehe, die Hamas.

Hoffnungen auf Einigung zu Waffenruhe

Die Terrororganisation will sich heute in der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu einem israelischen Vorschlag über eine Waffenruhe äußern. Israel hatte am Samstag angeboten, die geplante Offensive auf Rafah zu verschieben, wenn es zu einer Freilassung von Geiseln kommt. Dazu äußerte sich ein ranghoher Hamas-Vertreter grundsätzlich positiv. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, man sehe keine größeren Probleme bezüglich des israelischen Vorstoßes.

