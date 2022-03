US-Außenminister Antony Blinken. (Archivbild) (picture alliance / AP / Brendan Smialowski)

Zuvor hatte bereits das Weiße Haus betont, Biden habe nicht direkt zum Sturz Putins aufrufen wollen. Bei einer Rede in Polens Hauptstadt Warschau hatte der US-Präsident die Herrschaft Putins offen in Frage gestellt, nachdem er Putin bereits als "Schlächter", "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet hatte. Der Kreml reagierte empört. Wer in Russland regiere entscheide nicht der US-Präsident sondern das russische Volk, hieß es in Moskau.

Neben Solidaritätsbekundungen für verbündete Staaten hatte Biden die Welt gestern auf einen langen Konflikt um die künftige internationale Ordnung eingeschworen. Es gehe um eine - Zitat - "große Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie".

