Außenministerin Baerbock begrüßt ihren amerikanischen Kollegen Blinken. (dpa/Alex Brandon)

Für den Nachmittag ist ein Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Blinken geplant. Wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen, dass Russland einen Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet. Moskau weist dies zurück und fordert von der Nato Sicherheitsgarantien, darunter einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung. Dies lehnt das Verteidigungsbündnis ab.

US-Präsident Biden warnt Russland vor "Katastrophe"

Gestern hatte US-Präsident Biden den russischen Staatschef Putin nochmals vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Biden sagte im Weißen Haus in Washington, eine Invasion würde zu einer "Katastrophe für Russland" führen. Selbst bei einem militärischen Erfolg in der Ukraine würden die russischen Truppen schwere Verluste erleiden. Biden drohte auch erneut weitgehende Sanktionen gegen Russland an. Der US-Präsident betonte aber auch, er sei davon überzeugt, dass Putin keinen vollständigen Krieg wolle.

