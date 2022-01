Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, begrüßt Antony Blinken, Außenminister der USA, in Kiew (dpa/Alex Brandon)

Er hoffe aber, dass es nicht so weit kommen müsse, betonte Blinken. Der Ukraine sagte er weitere Unterstützung zu, falls Russland in das Land einmarschieren sollte. Den Westen rief er zum Zusammenhalt auf.

Kuleba warf der Regierung in Moskau vor, Panik zu schüren und die Ukraine von innen heraus destabilisieren zu wollen. Dies müsse verhindert werden, ohne zu den Waffen zu greifen, sagte er. Selenskyj dankte Blinken für die zugesicherte Unterstützung. Sein Besuch unterstreiche das amerikanische Engagement für die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine, sagte er.

Blinken trifft morgen in Berlin Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens werden erwartet. Am Freitag kommt der US-Außenminister dann in Genf mit dem russischen Ressortchef Lawrow zusammen.

Politologe Hacke: Ukraine sollte offen für Westen und für Russland bleiben

Der Politologe und Konfliktforscher Hacke sagte im Deutschlandfunk , eine Einigung könne in einer Neutralität gegenüber der Ukraine liegen. Letztlich gehe es um eine Verständigung darüber, dass das Land sowohl für Russland als auch für den Westen offenbleibe. Wichtig sei, dass keine Seite versuche, die Ukraine in den - wie Hacke es nannte - "eigenen Orbit" hineinzuziehen. Der Politologe betonte, für den Westen stelle die Ukraine ohnehin nur einen Mühlstein dar. Der Staat sei kein demokratisches Land und von Korruption geprägt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.