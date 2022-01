US-Außenminister Antony Blinken (ZB)

Moskau versuche die Ukraine zu destabilisieren, um die Regierung in Kiew zu stürzen, sagte Blinken in mehreren Interviews. Ein derartiges Vorgehen sei Teil des russischen "Werkzeugkastens". Das britische Außenministerium hatte angesichts der Befürchtungen über einen russischen Einmarsch in die Ukraine erklärt, vieles deute darauf hin, dass Moskau versuche, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren. Für den Fall eines Einmarsches drohte Blinken Russland erneut mit massiven Konsequenzen. Morgen wollen die EU-Außenminister mit Blinken in einer Videokonferenz über das Thema beraten.

Ein ukrainischer Regierungsberater sagte der Nachrichtenagentur AFP, Kiew werde die "Zerschlagung jeglicher oligarchischer oder politischer Strukturen" fortsetzen, die auf eine Destabilisierung abzielten oder Russland "unterstützten".

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.