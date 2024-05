US-Außenminister Blinken traf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew. (AP/dpa/Brendan Smialowski)

Bei seinem Besuch in Kiew bekräftigte Blinken, dass Russland für den Wiederaufbau bezahlen müsse. Dafür werde sein Land weiterhin russische Vermögenswerte beschlagnahmen, sagte der US-Außenminister. Mit den anderen Staaten der G7 werde man sicherstellen, dass die beschlagnahmten Werte dafür verwendet werden, den Wiederaufbau zu finanzieren.

Einem gemeinsamen Bericht der UNO, der Weltbank und der ukrainischen Regierung zufolge hat der Krieg in der Ukraine bis zum vergangenen Februar einen direkten Schaden von mindestens rund 142 Milliarden Euro verursacht.

Blinken sicherte der Ukraine die weitere Unterstützung der USA zu. Auch Frankreich kündigte an, weitere Boden-Luft-Raketen an die Ukraine zu liefern. Lettland teilte mit, sich mit zehn Millionen Euro an einer tschechischen Initiative zur Beschaffung von Artilleriemunition für die Ukraine zu beteiligen. Zudem werde Lettland im Juni eine Lieferung von etwa 1.000 Drohnen an Kiew übergeben.

