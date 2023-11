US-Außenminister Antony Blinken in Israel (AP / Jonathan Ernst)

Blinken sagte zu Beginn eines Treffens mit dem israelischen Präsidenten Herzog in Jerusalem, die Feuerpause habe Ergebnisse gebracht. Die Freilassung vieler Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas sei eine positive Entwicklung. Auch sei mehr humanitäre Hilfe zu den Zivilisten im Gazastreifen gelangt. Die USA hofften, dass dieser Prozess weiter gehe.

Bundesaußenministerin Baerbock forderte, die Waffenruhe zu nutzen, um eine Brücke zu einem politischen Prozess zu schlagen. Die Grünen-Politikerin sagte am Rande des OSZE-Treffens in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, Israel könne nur in Sicherheit leben, wenn auch die Palästinenser in Sicherheit lebten.

Israel und die Hamas hatten sich heute früh auf eine weitere Verlängerung der Feuerpause um zunächst einen Tag verständigt. Das Büro von Israels Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, man habe eine Liste mit den Namen weiterer verschleppter Frauen und Kinder erhalten, die im Laufe des Tages freikommen könnten.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.