Getreideernte in der ukrainischen Region Kharkiv (picture alliance / AA / Stringer)

Hunger dürfe nicht als Waffe eingesetzt werden, sagte US-Außenminister Blinken vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Dort legte er eine gemeinsame Erklärung vor, die mehr als 90 Staaten unterzeichnet haben, darunter Deutschland. Sie verpflichten sich zu Maßnahmen, um den Einsatz von Nahrungsmitteln als Kriegswaffe und das Aushungern von Zivilisten als Kriegstaktik zu beenden.

Zuvor hatte die EU die G20-Gruppe aufgefordert, Druck auf Russland auszuüben, das Getreideabkommen wieder in Kraft zu setzen. Dazu müsse die internationale Gemeinschaft mit einer klaren und einheitlichen Stimme sprechen, schrieb der EU-Außenbeauftragte Borrell in einem Brief an die G20-Außenminister. Die russische Agrarbranche sei die Hauptnutznießerin der Aufkündigung des Abkommens durch Moskau vor rund zwei Wochen.

