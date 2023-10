Blinken stattet Israel einen Solidaritätsbesuch ab. (AFP / JACQUELYN MARTIN)

Bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu in Tel Aviv, sagte Blinken, die USA würden Israel immer unterstützen. Zugleich verwies er auf "legitime Interessen" der Palästinenser, die aber nicht von der Hamas repräsentiert würden. Netanjahu bekräftigte seine Aussage, dass er die Hamas vernichten wolle.

Die Hamas hatte am vergangenen Samstag einen Terrorangriff gegen Israel gestartet. Sie schoss tausende Raketen auf Israel ab und drang mit hunderten Kämpfern in das Land ein. Die Angreifer töteten nach jüngsten Angaben mehr als 1.200 Menschen und nahmen rund 150 Geiseln. Die israelische Armee nahm in der Folge den Gazastreifen unter Beschuss. In dem Palästinensergebiet wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als 1.400 Menschen getötet.

Weiterführende Informationen

