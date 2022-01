Bundesaußenministerin Baerbock und ihr US-Kollege Blinken haben im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ihre Einigkeit hervorgehoben. (Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa)

Blinken stellte damit eine Äußerung von US-Präsident Biden klar, nach der ein nur geringfügiges Eindringen russischer Truppen in die Ukraine eine mildere Reaktion des Westens nach sich ziehen könnte.

Baerbock warnte, es gehe um "nichts weniger als den Erhalt der europäischen Friedensordnung". Sie rief Russland zur Deeskalation auf und betonte, der einzige Weg aus der Krise sei ein politischer Weg, der nur über den Dialog führe.

Baerbock und Blinken betonen Geschlossenheit

Blinken und Baerbock betonten ihre Einigkeit im Konflikt mit Russland. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Baerbock in Berlin, die Abstimmung und Gesprächsdiplomatie zwischen den Partnern könne zur Zeit nicht enger sein.

Auch Blinken betonte die gute Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Es sei das gemeinsame Ziel, Moskau zu einer Deeskalation zu bewegen. An den Beratungen im Auswärtigen Amt hatten auch der französische Außenminister Le Drian und der stellvertretende britische Außenamtschef Cleverly teilgenommen.

Wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen, dass Russland einen Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet. Moskau weist dies zurück und fordert von der Nato Sicherheitsgarantien, darunter einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung. Dies lehnt das Verteidigungsbündnis ab.

Russland kündigt Militärmanöver an

Russland kündigte unterdessen ein großangelegtes Marinemanöver in Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer an. An den geplanten Übungen seien insgesamt mehr als 140 Schiffe, über 60 Flugzeuge sowie rund 10.000 Soldaten beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Gestern hatte US-Präsident Biden den russischen Staatschef Putin nochmals vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Biden sagte im Weißen Haus in Washington, eine Invasion würde zu einer "Katastrophe für Russland" führen. Selbst bei einem militärischen Erfolg in der Ukraine würden die russischen Truppen schwere Verluste erleiden. Biden drohte auch erneut weitgehende Sanktionen gegen Russland an. Der US-Präsident betonte aber auch, er sei davon überzeugt, dass Putin keinen vollständigen Krieg wolle.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.