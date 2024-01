US-Außenminister Blinken in Tel Aviv (Evelyn Hockstein / Pool Reuters / AP / Evelyn Hockstein)

Länder in der Region würden nur dann in den Wiederaufbau des Gazastreifens investieren, wenn es einen Pfad zu einem palästinensischen Staat gebe, sagte Blinken in Tel Aviv. Den Palästinensern müsse es möglich sein, so bald wie möglich in ihre Häuser im Gazastreifen zurückzukehren. Der US-Außenminister rief Israel erneut zu mehr Anstrengungen zum Schutz und zur Versorgung von Zivilisten im Gazastreifen auf.

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Baerbock nach einem Besuch der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen.

Im Süden des Libanon wurde heute bei einem israelischen Angriff ein weiteres wichtiges Mitglied der Schiitenmiliz Hisbollah getötet.

