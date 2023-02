Mysteriöser Riesen-Ballon

US-Außenminister Antony Blinken verschiebt seine China-Reise. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Brendan Smialowski)

US-Außenminister Blinken sagte seine für das Wochenende geplante Reise nach China kurzfristig ab. Am Abend gab das Verteidigungsministerium in Arlington bei Washington weitere Details bekannt. Demnach fliegt der Ballon in einer Höhe von gut 18 Kilometern und ist in der Lage, aktiv seine Richtung zu ändern. Zuvor hatte das Pentagon die Vermutung geäußert, dass unter anderem ein Stützpunkt der US-Luftwaffe ausgespäht werden sollte, in dem sich auch Atomraketen befänden.

Das chinesische Außenministerium wies den Vorwurf einer Spionage zurück. Vielmehr werde der Ballon hauptsächlich zu meteorologischen Zwecken eingesetzt und sei vom Weg abgekommen. Peking bedauere, dass der Ballon versehentlich in den amerikanischen Luftraum geraten sei.

