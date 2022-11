US-Außenminister Antony Blinken (l), trifft den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Rande des ASEAN-Gipfels. (Cindy Liu / Pool Reuters / AP / dpa / Cindy Liu)

Außenminister Blinken sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba, die Erfolge um Cherson seien ein weiteres Zeugnis für die starke Hilfe durch die USA und die Welt. Die beiden Minister trafen sich am Rande des Asean-Gipfel in der kambodschanischen Hauptstadt Pnom Penh. Blinken übte scharfe Kritik an Russland, das die Energieinfrastruktur in der Ukraine gezielt zerstöre. Die Angriffe hätten schreckliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Die USA seien entschlossen, die kritische Infrastruktur zu verteidigen und zu ersetzen und zu reparieren. Kuleba dankte für die Unterstützung. Die russische Aggression richte sich nicht nur gegen die Ukraine.

