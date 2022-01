Der amerikanische Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lawrow begrüßen sich in Genf. (IMAGO / SNA)

Beide Politiker äußerten sich vor Beginn des Treffens verhalten. Er rechne nicht damit, dass die Differenzen bei dem Gespräch ausgeräumt werden könnten, sagte Blinken in Genf. Die USA blieben der Diplomatie und dem Dialog aber verpflichtet. Eine weitere Aggression Russlands gegen die Ukraine müsse verhindert werden.

Auch Lawrow dämpfte Hoffnungen auf eine baldige Entspannung im Verhältnis zum Westen. Er rechne nicht mit einem Durchbruch bei dem anstehenden Gespräch.

Beide Länder werfen sich in der Ukraine-Krise gegenseitig Provokationen vor. Die Vereinigten Staaten sehen in der Konzentration russischer Truppen Vorbereitungen für einen Einmarsch in das Nachbarland. Russland kritisiert unter anderem US-Waffenlieferungen an die Ukraine und fordert einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der Nato. Blinken hatte den Konflikt gestern in Berlin unter anderem mit Außenministerin Baerbock und Bundeskanzler Scholz erörtert.

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, rief die Europäische Union zu einem entschlossenen Auftreten im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland auf. Nur wenn Europa geeint agiere und in der Lage sei, sich zu verteidigen, werde man von Präsident Putin ernst genommen, sagte Weber im Deutschlandfunk. Man müsse beim Thema gemeinsame Außenpolitik vorankommen und auch über neue Verteidigungsstrukturen diskutieren. Der CSU-Politiker plädierte dafür, das Prinzip der Einstimmigkeit abzuschaffen, um weitere Blockaden zu verhindern. Die EU trete für den Frieden ein, sei aber in keinster Weise auf Krisen vorbereitet und auch nicht schutzfähig, betonte Weber. Dies müsse sich ändern. Man müsse endlich erkennen, dass sich die Welt fundamental gewandelt habe und sich der aktuellen Berdrohungslage bewusst werden.

