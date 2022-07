Das Foto zeigt den chinesischen Außenminister Wang Yi (links) und US-Außenminister Blinken bei einem Treffen auf Bali. (AFP)

Blinken sagte, in einer so komplexen und wichtigen Beziehung wie jener zwischen den USA und China gebe es viel zu besprechen. Wang erklärte, die beiden Länder müssten daran arbeiten, dass ihre Beziehungen sich in die richtige Richtung entwickelten.

Die Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten haben in den vergangenen Jahren zugenommen, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht und in Fragen der Menschenrechte. Auch beim Krieg in der Ukraine gehen die Meinungen auseinander. Die USA unterstützen Kiew mit Waffen und haben Sanktionen gegen Russland verhängt. China unterhält dagegen gute Beziehungen zu Moskau und trägt die Strafmaßnahmen nicht mit.

