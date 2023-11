Besuch in Tel Aviv

US-Außenminister Blinken berät mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. (Amos Ben-Gershom / GPO / dpa / Amos Ben-Gershom)

Der militärische Einsatz gegen die Hamas werde fortgesetzt, bis die von Extremisten verschleppten Geiseln freigelassen würden, sagte Netanjahu nach einem Treffen mit US-Außenminister Blinken in Tel Aviv. Dieser hatte sich für humanitäre Kampfpausen im Gazastreifen ausgesprochen. Diese würden es ermöglichen, dass mehr Hilfslieferungen in das Gebiet gelangten. Die Hilfe müsse umgehend erheblich verstärkt werden. Blinken machte deutlich, dass für die Umsetzung einer Feuerpause noch wichtige Punkte offen seien. Dazu zählte er die Frage, wie sichergestellt werden könne, dass die Pausen nicht von der Terrororganisation Hamas ausgenutzt würden.

Der US-Außenminister bekräftigte, dass Israel das Recht zur Selbstverteidigung habe, um erneute Terrorangriffe wie am 7. Oktober zu verhindern. Es komme aber darauf an, wie Israel dies tue. Es gehe darum, Zivilisten zu schützen, die in keiner Weise verantwortlich für die Terroranschläge auf Israel seien. Für Blinken ist es die dritte Reise nach Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs. Geplant sind außerdem Besuche in Jordanien und weiteren Ländern in der Region.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.