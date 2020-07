Die Versorgung von Millionen notleidender Menschen in Syrien ist ungewiss, nachdem der UNO-Sicherheitsrat sich nicht auf eine neue Resolution einigen konnte. Der deutsche UNO-Botschafter Heusgen reagierte betroffen, auch Hilfsorganisationen sind schockiert. Die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung sollen aber weitergehen.

Hintergrund des Streits ist eine UNO-Resolution aus dem Jahr 2014, die in der Nacht ausgelaufen ist. Demnach durften die Vereinten Nationen auch Grenzübergänge für Hilfslieferungen nutzen, die nicht vom syrischen Regime kontrolliert werden. Russland argumentiert, der bisherige Mechanismus müsse geändert werdem, um dem wieder wachsenden Einfluss der Regierung in Damaskus gerecht zu werden.

Mehrere Entwürfe gescheitert

Im UNO-Sicherheitsrat scheiterten dann aber gleich mehrere Entwürfe für eine neue Resolution. Zuletzt hatte Russland vorgeschlagen, die UNO-Hilfsmission über nur noch einen Grenzübergang fortzusetzen. Dafür stimmten aber nur vier der insgesamt 15 Mitgliedsstaaten des Rates. Zuvor war ein deutsch-belgischer Kompromissvorschlag zur Fortsetzung der Lieferungen über zwei Grenzübergänge am Veto Russlands und Chinas gescheitert.



Die Politologin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), humanitäre Hilfe werde sehr stark politisiert, vor allem von Russland. Hören Sie hier auch einen Bericht des ARD-Korrespondenten Peter Mücke.

Bemühungen um Kompromiss gehen weiter

Deutschland und Belgien bemühen sich nun weiter um einen Kompromiss. Man werde das ganze Wochenende verhandeln, um eine Lösung zu finden, hieß es nach der Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York.



Der deutsche UNO-Botschafter Heusgen veröffentlichte auf Twitter eine Stellungnahme. Darin heißt es, wenn man an diesem Wochenende keine Lösung finde, dann bedeute das ein Signal der Enttäuschung und der Verzweiflung für die Menschen in Syrien. Auch Bundesentwicklungsminister Müller kritisierte den Widerstand Russlands und Chinas im UNO-Sicherheitsrat. Der CSU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, nun müsse es zu einem Aufschrei der Weltgemeinschaft kommen, der in Moskau und Peking gehört werde.

"Schwerwiegende Auswirkungen" auf die Versorgung

Hilfsorganisationen zeigten sich schockiert. Jessica Kühnle von der Welthungerhilfe twitterte, die Weigerung Russlands, die grenzüberschreitende humanitäre Hilfe über beide Grenzübergänge mitzutragen, werde die Lage weiter eskalieren: "Dies wird schwerwiegende Auswirkungen auf Versorgung von 2,8 Mio. Menschen haben und zu noch mehr Leid, Hunger und Tod führen!" Auch "Save the Children" verurteilte die Blockade im Sicherheitsrat.