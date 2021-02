Die Entscheidung von Facebook, das Teilen von Nachrichteninhalten auf seiner australischen Plattform zu unterbinden, stößt auch in Deutschland auf Kritik.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger teilte mit, nach der Marktmacht spiele die Mega-Plattform jetzt auch ihre politische Macht aus. Dass das Netzwerk nach Belieben Seiten abschalte, um politischen Druck aufzubauen, zeige, wo das Problem mit "amerikanischen Netzmonopolisten" liege. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Caspar äußerte sich ähnlich. Facebook nutze seine Informations- und Marktmacht ohne Zögern zu firmeneigenen Zwecken, sagte er dem "Handelsblatt". Die Reaktion des US-Konzerns müsse global als Alarmsignal verstanden werden.



Facebook hatte das Teilen journalistischer Inhalte auf seiner Plattform in der Nacht aus Protest gegen ein neues Mediengesetz blockiert. Die australische Regierung will mit dem Gesetz erreichen, dass Facebook und Google künftig für die Verbreitung journalistischer Inhalte eine Gebühr an australische Medien zahlen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.