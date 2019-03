Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen über eine EU-Asylrechtsreform plädiert Bundesinnenminister Seehofer dafür, wenigstens Teile davon vor der Europawahl zu verabschieden.

Andernfalls werde in der Angelegenheit in diesem Jahr vermutlich nichts mehr geschehen, sagte Seehofer nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Als ein Beispiel für unstrittige Teile der Reform nannte der CSU-Politiker die Gründung einer EU-Aslybehörde.



Unbeantwortet blieb bei dem Innenministertreffen in Brüssel auch die Frage, ob der EU-Mittelmeereinsatz gegen Flüchtlingsschleuser verlängert wird. Die Regierung in Rom will erreichen, dass nicht mehr automatisch alle geretten Migranten nach Italien gebracht werden. Das lehnen viele andere EU-Staaten ab.