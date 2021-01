Der mit Spannung erwartete CDU-Parteitag hat eine Entscheidung gebracht und zu zahlreichen Reaktionen geführt, die Sie unten noch einmal in Ruhe nachlesen können. An dieser Stelle schließen wir den Liveblog und bedanken uns herzlich für Ihr Interesse. Aktuelle Nachrichten rund um die Uhr finden Sie stets unter https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten.1441.de.html sowie in unserer Smartphone-App "Dlf Nachrichten".

Der bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden unterlegene Friedrich Merz soll nach Aussage des künftigen Parteichefs Laschet in die Parteiarbeit eingebunden werden. Aber auch Ostverbände fordern eine stärkere Berücksichtigung. Auf den digitalen Parteitag wurden offenbar Hackerangriffe verübt. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.



16.10

Der digitale Parteitag der CDU war nach Angaben von Generalsekretär Ziemiak Ziel zahlreicher Hackerangriffe. Diese seien "vor allem aus dem Ausland gekommen", sagte Ziemiak. Details nannte er nicht. Die Angriffe seien abgewehrt worden.



15.50

Weitere Wünsche aus der CDU an den neuen Bundesvorsitzenden Laschet. Der Landesverband Sachsen-Anhalt forderte Laschet auf, den Osten Deutschlands gezielt in seine politische Arbeit einzubinden. Generalsekretär Schulze und Landesparteivize Tullner teilten mit, man erwarte von Laschet, dass er sich der besonderen Bedürfnisse der Menschen in dieser Region bewusst sei.



15.20

Der neue CDU-Vorsitzende Laschet will Merz in die Partei einbinden, blieb aber zunächst noch vage. Er habe mit ihm verabredet, "dass wir beide, ...., noch einmal gemeinsam überlegen, wie auch sein Beitrag für unsere Partei aussehen kann", sagte Laschet in seinem Schlusswort zum digitalen CDU-Parteitag.



15.10

Bundeskanzlerin Merkel lehnt das Angebot von Friedrich Merz ab, sofort Wirtschaftsminister in ihrer Bundesregierung zu werden. "Die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung", sagt Regierungssprecher Steffen Seibert auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.



15.05

Die K-Frage soll in der Union jetzt kein Thema sein. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sieht keine Veranlassung für CDU und CSU, schnell einen Kanzlerkandidaten der Union zu benennen. Das sei keine Frage, die in den nächsten Wochen entschieden werden müsse, sagte Günther dem Fernsehsender Phoenix. Der CSU-Vorsitzende Söder betonte: "Armin Laschet und ich werden, da bin ich ganz sicher, für alle weiteren Fragen, die mal anstehen, eine gemeinsame, kluge und geschlossene Lösung finden."



14.55

FDP-Vize Kubicki wertet die Wahl von Laschet zum CDU-Vorsitzenden als Signal für die Option einer schwarz-gelben Bundesregierung. Laschet habe als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen gezeigt‚ dass er gut mit der FDP zusammenarbeiten könne, sagt Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



14.19

Friedrich Merz könnte sich das Amt des Bundeswirtschaftsministers vorstellen. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe dem neuen Parteivorsitzenden angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen. Zugleich begründete er, warum er nicht für das CDU-Präsidium kandidiert habe. Die CDU könne nicht nur von Männern aus Nordrhein-Westfalen geführt werden.



14.06

Nun hat auch Bundeskanzlerin Merkel dem neu gewählten CDU-Vorsitzenden Laschet gratuliert. In einem vom CDU-Account verbreiteten Tweet heißt es, Merkel freue sich auf die Zusammenarbeit.



13.44

Das CDU-Präsidium ist gewählt. Der Außenpolitiker Röttgen erhielt bei der Abstimmung 764 von 945 gültigen Stimmen. Der frühere Bundesumweltminister hatte seine Kandidatur damit begründet, dass er sich nach seiner Niederlage bei der Vorsitzendenwahl in der Partei einbringen wolle. Weitere Mitglieder des neuen Präsidiums sind: Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Althusmann (722 Stimmen), Kulturstaatsministerin Grütters (721), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff (811), Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (835), Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann (768), Vorsitzende der Frauen-Union Widmann-Mauz (514).



13.07

Der unterlegene Kandidat um den CDU-Vorsitz, Merz, tritt nicht für einen Posten im CDU-Präsidium an.



12.52

Der CDU-Parteitag hat die fünf stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Gesundheitsminister Spahn erhielt 589 Stimmen, das mit Abstand schlechteste Ergebnis. Bestätigt wurde zudem Landwirtschaftsministerin Klöckner (787 Stimmen), Hessens Ministerpräsident Bouffier (806), die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Breher (777) und der baden-württembergische Innenminister Strobl (670).



12.44

Erste Forderungen werden an den designierten CDU-Vorsitzenden gerichtet. BDI-Präsident Russwurm rief Laschet auf, sich "ab sofort für notwendige Investitionen und Weichenstellungen einzusetzen". Die große Koalition hinterlasse "eine weit aufgerissene Infrastruktur- und Investitionslücke".



12.15

Die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dankt allen drei Kandidaten "für den fairen Wettbewerb". Auf Twitter ruft sie zum Zusammenhalt auf: "Und jetzt alle zusammen für unsere Union und unser Land."



12.10

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel twittert "Die Chance, das Ruder herumzureißen, wurde endgültig vertan." Sie sieht die CDU jetzt auf dem Weg in eine schwarz-grüne Koalition.



12.08

Die Vorsitzenden der Grünen Baerbock und Habeck sehen Laschet vor "anspruchsvollen Aufgaben". Er müsse die CDU nach der Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel neu definieren und klären, wofür die Partei inhaltlich eigentlich antrete. "Deutschland hat große Aufgaben zu bewältigen, vor allem jetzt die Corona-Pandemie."



11.58

Die Vorsitzende der Linken, Kipping, twittert: "Mit Laschet hat die CDU nun einen neuen Parteivorsitzenden, aber noch lange keinen Kanzlerkandidaten." Sie kritisiert, die CDU werde nicht bereit sein, die Weichen so stellen, dass man gerecht aus der Krise komme.



11.54

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Scholz wünscht Laschet für die "große Aufgabe" ein glückliches Händchen. Bayerns Ministerpräsident Söder gratuliert ebenfalls und erklärt, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Laschet. "Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte der Union fortschreiben", schreibt er ebenfalls auf Twitter.



11.47

Die FDP begrüßt die Wahl. Mit Laschet sei Schwarz-Gelb und "damit eine wirtschaftsfreundliche Politik für die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft auch auf Bundesebene möglich", erklärt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.



11.35

Laschet betont nach der Wahl, er sei sich der Verantwortung bewusst und werde alles dafür tun, damit die CDU erfolgreich durch das Jahr gehe und die Union den nächsten Kanzler stelle. Er dankt erneut der scheidenden Parteichefin Kamp-Karrenbauer sowie Röttgen und Merz für einen fairen Wahlkampf.

521 Stimmen für Laschet im zweiten Wahlgang

11.29

Im zweiten Wahlgang haben 521 Delegierte für Armin Laschet gestimmt, er wird damit neuer CDU-Vorsitzender. Friedrich Merz erhielt 466 Stimmen. Es wurden 991 Stimmen abgegeben, vier Delegierte enthielten sich. Aus juristischen Gründen folgt zur Bestätigung noch eine Briefwahl. Das offizielle Ergebnis soll am Freitag bekannt gegeben werden.



11.24

Generalsekretär Ziemiak erklärt den zweiten Wahlgang für geschlossen.



11.20

Der zweite Wahlgang läuft bereits.



11.12

Friedrich Merz liegt im ersten Wahlgang mit 385 Stimmen ganz knapp vor Armin Laschet, der 380 Stimmen bekam. Zwischen beiden gibt es eine Stichwahl. Für Norbert Röttgen stimmten 224 Delegierte. 992 von 1.001 Delegierten gaben ihre Stimmen ab, es gab drei Enthaltungen.



11.05

Ziemiak erklärt den ersten Wahlgang für geschlossen. Es befinde sich niemand mehr in der Telefon-Hotline, der Hilfe benötige, so der Generalsekretär.



10.51

CDU-Generalsekretär Ziemiak eröffnet den ersten Wahlgang.



10.48

Im Anschluss an ihre Reden stellen sich die drei Kandidaten einer kurzen Fragerunde.

Röttgen stellt "Zukunftskompetenz" in den Mittelpunkt

10.28

Er sei "kein Lager", erklärt Röttgen, sondern er wolle integrieren. Seine Kandidatur habe für Überraschung gesorgt - aber auch für Wettbewerb. Dieser sei nun vorbei - es gebe jetzt nur noch den Wettbewerb mit den anderen Parteien. "Zusammenhalt ist auch für uns das A und O", so Röttgen. Auch er betont den Anspruch des Wahlsieges bei der Bundestagswahl. "Wir wollen, dass der Kanzlerkandidat der Union der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird."



10.19

Als letztes spricht Norbert Röttgen. Er betont: Die Menschen erwarteten in der jetzigen unsicheren Zeit von der CDU Führung und Vertrauen. Es gehe eigentlich nur um eins: Um Zukunftskompetenz. "Ich will, dass wir die Partei werden, in der Zukunftsfragen diskutiert werden", so Röttgen. Es gehe um Orientierung, Führung, Ideen und den Willen zu gestalten. Es gehe um die Zukunft der CDU.

Merz betont Führungsanspruch der CDU

10.11

Merz betont, die anderen Parteien seien Gegner der CDU und stellt klar, eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es mit ihm nicht geben, weder in Landtagen, noch im Bundestag oder im Europäischen Parlament. Die Menschen müssten wissen: "Eine Stimme für die AfD ist eine halbe Stimme für Rot-Rot-Grün." Er werde es sich selbst und den Delegierten nicht leicht machen: "Ich werde mich persönlich fordern - Sie aber auch."



10.02

Als zweiter Kandidat spricht Friedrich Merz. Die Botschaft des ersten digitalen CDU-Parteitages sei: "So geht Digitalisierung", so Merz. Das sei die CDU im 21. Jahrhundert. Er unterstreicht den Führungsanspruch der Partei auch nach der Bundestagswahl im September 2021. "Wir sind als deutsche Christdemokraten fest entschlossen, diese nächste Bundesregierung auch wieder zu führen", so Merz. Indirekt beansprucht er neben dem Parteivorsitz auch die Kanzlerkandidatur für sich: Sein Anspruch sei die "Führung dieser Partei, aber auch Führung unseres Landes".

Laschet beschwört Bedeutung von Vertrauen

09.52

"Keiner wählt uns für die Erfolge der Vergangenheit", betont Laschet. Der Gegenwind sei rauher geworden. Die CDU stehe für Vertrauen. Dieses Vertrauen gebe es nicht umsonst, sondern dies müsse man sich erarbeiten. Das Land befinde sich wegen Corona in einer der der größten Krisen. "Vertrauen in die Zukunft, das braucht es jetzt", meint Laschet. Die CDU benötige keinen "CEO", sondern den Anführer einer Mannschaft. "Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet - und darauf können Sie sich verlassen."



09.45

Als erster der drei Kandidaten betritt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet die Bühne, um sich in einer 15-minütigen Rede vorzustellen. Er dankt der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und begrüßt die Delegierten an den Bildschirmen. Corona, Lockdown, mutiertes Virus, die Situation sei schon merkwürdig genug, zählt Laschet auf. Dazu komme nun auch noch der Sturm auf das Kapitol in Washington. Der scheidende Präsident Trump habe das Vertrauen zerstört. Viele glaubten, in Deutschland könne das nicht passieren. Dabei habe es gerade erst Reichskriegsflaggen auf der Treppe des Parlaments geben. "Wir lassen uns unser Land von Rechtsterroristen und von geistigen Brandstiftern nicht kaputt machen", betont der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und fügt hinzu: "Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren."

Zweiter Tag des Parteitags ist eröffnet

09.32

CDU-Generalsekretär Ziemiak eröffnet den zweiten Tag des digitalen Parteitags. Für die CDU sei es "ein besonderer Tag, ein wichtiger Tag", so Ziemiak zur Begrüßung der Delegierten. "Es geht darum, dass wir gemeinsam Deutschland dienen."



09.27

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat sich gegen eine klare schwarz-grüne Bündnisoption im Bund ausgesprochen. "Die Grünen sind nicht erste Wahl als Koalitionspartner", sagt der CDU-Politiker dem TV-Sender Phoenix. Im Osten gebe es eine Mehrheit, die für Friedrich Merz als CDU-Chef sei.



9.01

Für CDU-Vize Strobl ist der Parteitag eine wichtige Weichenstellung für die Ära nach der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Merkel. "Dieser Parteitag wird durch die Wahl eines neuen Vorsitzenden - der möglicherweise Kanzlerkandidat der Union und möglicher Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird - die 20er Jahre dieses Jahrhunderts, die Zeit nach der Ära Angela Merkel, maßgeblich vorprägen", sagte Strobl der "Passauer Neuen Presse". Von den Delegierten der Südwest-CDU würden alle drei Kandidaten Stimmen bekommen. Eine Mehrheit aus Baden-Württemberg sehe er aber für Merz, so Strobl.



08.44

Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, bedauert, dass bei der Wahl des neuen CDU-Parteivorsitzenden nur Männer kandidieren. Ohne Frauen werde die CDU auf Dauer nicht erfolgreich sein können, sagte sie im Deutschlandfunk. (Audio-Link) Daher sei es wichtig, dass es nicht Jahrzehnte dauere, bis Frauen erneut für die Parteiführung kandidieren. Widmann-Mauz sprach sich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet aus. Dieser überzeuge durch erfolgreiche Regierungsarbeit und habe den Anspruch, die CDU als Team zu führen.



07.55

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor wünscht sich den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Union, Merz, als neuen CDU-Parteichef.

Dieser habe auf die Zukunftsfragen des Landes die richtigen Antworten und könne mit ökonomischen Kompetenzen punkten, sagte Amthor im Deutschlandfunk (Audiolink). Merz stehe für die ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. Außerdem sei er der beste Kandidat, um zu verhindern, dass den politischen Rändern die Wählerstimmen überlassen würden.



07.22

Der zweite Plenartag wird um 9.30 Uhr eröffnet. Zu Beginn werden die drei Kandidaten zu den 1.001 Delegierten sprechen. Anschließend werden diese online abstimmen - in einem ersten und wahrscheinlich auch in einem zweiten Wahlgang. Im Anschluss ist aus Gründen der Rechtssicherheit eine Briefwahl, deren Ergebnis am 22. Januar verkündet werden soll. Den Zeitplan zum Parteitag und Porträts der Kandidaten finden Sie hier.

Abschiedsrede von Kramp-Karrenbauer

06.50

Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern in einem kurzen Grußwort zum Parteitag erklärt: "Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet." Wie geht es weiter nach Merkel? Und wie kann die Partei Frauen und junge Wählerinnen und Wähler erreichen? Dazu können Sie hier einen ausführlichen Hintergrund des Deutschlandfunks hören.



06.45

Gestern Abend hatte die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zum Zusammenhalt in der Union aufgerufen. Sie sagte, der Streit mit der CSU in der Migrationsfrage habe die Schwesterparteien an den Rand des Scheiterns ihrer Gemeinschaft gebracht. So etwas dürfe nie wieder passieren. Ihren Rücktritt als Parteivorsitzende bezeichnete Kramp-Karrenbauer im Rückblick als schmerzhaften, aber richtigen Schritt, und fügte an die Adresse der Mitglieder hinzu: "Euren Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen bin ich nicht immer gerecht geworden."

