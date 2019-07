Die Historikerin und Bloggerin Marie Sophie Hingst ist tot.

Hingsts Mutter bestätigte dem "Spiegel", dass ihre Tochter gestorben sei. Zuvor hatte die "Irish Times" berichtet, dass die in Dublin lebende 31 Jahre alte Hingst am 17. Juli tot in ihrer Wohnung entdeckt worden sei. Mit Verweis auf die Polizei hieß es, es habe keine Fremdeinwirkung gegeben. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar.



Hingst hatte eine jüdische Familiengeschichte mit Holocaust-Opfern erfunden. Bei der Gedenkstätte Yad Vashem hatte sie Gedenk- oder Opferbögen zu 22 angeblichen Verwandten eingereicht. Mit ihrem Blog "Read on my dear, read on" wurde sie bekannt und 2017 auch zur "Bloggerin des Jahres" gekürt. 2018 erhielt sie einen Preis der "Financial Times" und verglich das Schicksal ihrer angeblichen jüdischen Familie mit den Flüchtlingen, die heute an Europas Küsten stranden.



"Der Spiegel" hatte Anfang Juni aufgedeckt, dass Hingst ihre jüdischen Wurzeln erfunden hatte. Ihr Großvater war demnach kein Auschwitz-Häftling, sondern evangelischer Pfarrer.