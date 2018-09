Der Volkswagen-Konzern zieht sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg aus seinem Iran-Geschäft zurück.

Die Regierung in Washington habe von VW die Zusage erhalten, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten, schreibt Bloomberg. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf entsprechende Angaben des US-Botschafters in Deutschland, Grenell, der die Gespräche mit VW geführt habe. Von Volkswagen und von der US-Regierung gab es zunächst keine Stellungnahme dazu.



Die USA hatten das Atomabkommen mit dem Iran im Mai aufgekündigt und neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Unternehmen, die Geschäfte mit dem Iran machen, drohen Strafmaßnahmen.