Ende Juli startet der erste bemannte Flug des US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins Weltall.

Um mit dabei zu sein, zahlt eine bisher unbekannte Person umgerechnet rund 23 Millionen Euro. Die Online-Versteigerung war bereits nach weniger als 10 Minuten beendet. Wer die Person ist, die am meisten geboten hat, soll erst in einigen Wochen bekanntgegeben werden.



Das Unternehmen Blue Origin gehört Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er will selbst am 20. Juli in der Kapsel mit ins Weltall fliegen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.