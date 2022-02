Sam Lay im Jahr 2000 in den legendären Blue Heaven Studios in Salina, Kansas. (AP / dpa / Cliff Schiappa)

Er starb in einem Pflegeheim in Chicago im Bundesstaat Illinois, wie ehemalige Bandkollegen mitteilten. Lay begann seine Karriere in den 1950er Jahren und spielte unter anderem mit den Blues-Legenden Little Walter, Howlin' Wolf, Paul Butterfield und Muddy Waters. Auch auf Bob Dylans Platte "Highway 61 Revisited" ist er als Schlagzeuger zu hören. 1992 wurde Sam Lay in die "Blues Hall of Fame" aufgenommen.

