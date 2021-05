Die kanadadische Band wurde 2004 gegründet und 2015 vom damals immer noch sehr jungen Jimmy Bowskill verstärkt, der zuvor solo hatte aufhorchen lassen: The Sheepdogs verfügen nun mit Bandgründer Ewan Currie und dem inzwischen 31-jährigen Bowskill über zwei Gitarristen, was zweistimmige Gitarrenlinien, sogenannte Double Leads nahelegt. Ein Stillmittel, das im Southern Rock oft gerne verwendet wird. The Sheepdogs haben uns vier Songs geschickt, die sie zu Hause aufgenommen haben - mitsamt einer waschechten Lapsteel-Gitarre.

Die Sheepdogs begannen mit einem Repertoire an Blues-Rock-Songs der 1970er-Jahre (Mat Dunlap)

Die Band Tennessee Redemption hat mit Jeff Jensen einen Gitarristen an Bord, der schon in Schöppingen auf der Bühne stand – mit seinem aktuellen Projekt u. a. mit Sänger und Harmonika-Spieler Brandon Santini hat er sich amerikanischem Roots-Rock verschrieben. Hier stehen Songs im Mittelpunkt und nicht das Gitarren-Solo.