"Sweet home Alabama" ist einer der Southern Rock-Hits für die Ewigkeit. Geschrieben hat in Gitarrist Ed King, der am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in Nashville (USA) gestorben ist. Seine Band Lynyrd Skynyrd mischte Rock, Blues-Rock und Country zu Southern Rock und spielte oft mit gleich drei Solo-Gitarristen in der Band.

Henrik Freischlader, 1982 in Köln geboren, ist einer der besten deutschen Gitarristen und seit über zehn Jahren in der deutschen und internationalen Szene aktiv. Mit seiner neu formierten, fünfköpfigen Henrik Freischlader Band spielt er funky groovenden Soul und vor allem Blues voller Gefühl. Saxofonist Marco Zügner und Keyboarder Roman Babik spielen mit Freischlader an der Gitarre reichlich unisono, Moritz Meinschäfer am Schlagzeug und Armin Alic am Bass sorgen für das Fundament.

Gitarrist Henrik Freischlader: "Ich begleite auch gerne" (09:12)

Hier hören Sie das vollständige Interview mit Henrik Freischlader.

Josh Smith ist - wie Derek Trucks - 1979 geboren, die beiden standen oft zusammen auf der Bühne, doch ihre Karrieren nahmen unterschiedlichen Verlauf: Trucks gehört mit seiner Frau Susan in der gemeinsamen Tedeschi Trucks Band zu den absoluten Weltstars, u.a. haben sie schon im Weißen Haus gespielt. Josh Smith dagegen hat sich vor allem im Bluessektor einen Namen gemacht. Sein Gitarrenspiel allerdings ist vielseitig, hoch musikalisch und äussert geschmackvoll!

Der australische Singer/Songwriter Stu Larsen hat kein Zuhause mehr: Vor über drei Jahren beschloss er, mit dem Rucksack um die Welt zu reisen und seine Musik dort zu spielen, wo er gerade ist. Dennoch geht er gelegentlich auch in ein Tonstudio - zum Glück. Seine zerbrechlichen Folk-Songs sind voller emotionaler Tiefe und Würde.