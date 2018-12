Jens Filser war lange in der Band von Tommy Schneller, derzeit spielt der studierte Gitarrist u.a. noch in der Bluesband Get The Cat.

Der Gitarrist Jens Filser auf der Musikmesse - zusammen mit Deutschlandfunk-Musikredakteur Tim Schauen (Deutschlandradio/Susanne Van Loon)

Außerdem in der Sendung u.a. Musik von Jimmy Reiter, Kutscher's Blues Band, Watermelon Slim, Ana Popovic, Eric Gales.

Und und und...