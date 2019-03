TG Copperfield hat nach "Tunes for George", das seinem Vater gewidmet ist, das Album "Sweet Honey" veröffentlicht - eine Art Hommage an eines seiner großen Idole: Tom Petty. Nach "The Worried Man" ist Anfang 2019 mit "Magnolia" gleich das nächste Solo-Album erschienen. Und dann war er für Aufnahmen in den USA! Wie macht der Mann das bloß? Beim Besuch im Dlf zumindest wird er von Sänger Myles Tyler unterstützt.

Außerdem in der Sendung: Neues aus Americana, Blues und Roots. Zum Beispiel Musik von der Tedeschi Trucks Band, von Veronique Gayot und von Paul Millns.