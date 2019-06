Ali Neander ist feste Größe der deutschen (Gitarren-)Szene: Als Gründungsmitglied der Rodgau Monotones hat er schon lange Kultstatus erreicht, und sich um "Sechssaitenstoff und Texas Voodoo" verdient gemacht. Mit "Family Reunion" hat er nun ein Bluesalbum veröffentlicht, das mit Sound, Spiel und Songauswahl überzeugt. Auch, weil viele deutsche Bluesmusiker etwas beigetragen haben.

Da, wo er hingehört: Gitarrist Ali Neander auf der Bühne. (Jessica Born)

Das Bluesfestival Schöppingen, zum 28. Mal von Richard Hölscher kuratiert, war wieder Quell großer Freude: Der Auftritt des zweifachen Grammy-Gewinners Fantastic Negrito nur ein Höhepunkt. Sein "Nu Blues" dürfte Puristen nicht sonderlich beeindruckt haben, aber das ist eben die besondere Qualität des Schöppinger Festivals: Eine Bandbreite. die weit über einen allzu engen Bluesbegriff hinausreicht; Festivalleiter Hölscher lässt sich dabei - immer wieder verblüffend - von seinem Gefühl inspirieren - und es ist ein ganz großes Bluesgefühl! Der in Schweden lebende New Yorker Eric Bibb sorgte für einen der bewegendsten Momente, als er stehend und ohne Begleitung seinen Song "Refugee Moan" sang und allen Menschen widmete, die "derzeit verzweifelt versuchen, in Sicherheit zu leben". Überrascht haben die Ghost Town Blues Band und Southern Avenue aus Memphis. Und und und...