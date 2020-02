Um die 280 Bands und Einzelkünstler bzw. Duos treten jedes Jahr als Sieger der Wettbewerbe in ihren Heimatländern bei der Internationalen Blueschallenge in Memphis gegeneinander an: Bad Temper Joe war in der Kategorie "Solo/Duo" angetreten und erreichte das Finale der letzten Acht - eine Sensation. Der 1,95 Meter große Mann und seine Gitarre haben also einiges zu erzählen.

Neue Musik gibt es von Mike Andersen, von Ryan Perry und vom Hawaiianer Kaniala Masoe