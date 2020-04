Die norwegische Band Heigh Chief hat gleich zwei Songwriter und Gitarristen in der Band, sie klingen deshalb zwar nicht gleich wie die Beatles, aber ihr Album "Midnight Oil" gehört dennoch bislang zum Besten, was dieses Jahr erschienen ist. Ben Reel ist aus Irland nach Nashville gereist und hat dort sein neuntes Studioalbum aufgenommen - zum Glcück ist er nicht in alle der musikalischen Fallen getappt, die im Sound der Musikmetrole warten, und mit Gary Tallent von Bruce Springsteen's E-Street Band war ein prominenter Bassist beteiligt. Suzie Candell stammt aus dem Allgäu, lebt inzwischen in Liechtenstein - und hat dort mit "Restless" ihr zweites Album und vor allem Musik mit internationalem Format produziert. Michael van Merwyk ist der blaublütige Bluesbär aus Rheda-Wiedenbrück, sein Album "The bear" ist atmosphärisch dicht, transportiert keine Klischees und wirkt dabei völlig authentisch: Blues/Americana aus Deutschland!