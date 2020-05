Bluestime Neues aus Americana, Blues und Roots

Auch diese Sendung ist von Covid-19 beeinflusst: "Bluestime" mit Musik, die unter besonderen Umständen entstanden ist oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie thematisiert. Ein Song ist im DLF Kammermusiksaal aufgenommen worden, ein anderer in Duisburg, und im US-Bundestaat Indiana sind The Wallens "Stuck at home".

Am Mikrofon: Tim Schauen

