Bluestime Neues aus Americana, Blues und Roots

Was tun sie zwischen Bielefeld und Osnabrück nur in die Muttermilch? Die Gegend ist eine deutsche Blueshochburg: Die Bluesanovas mit neuer Musik, ebenso die Greyhound George Band. In der Sendung aber auch Neues von Oli Brown aus England, vom Texaner Neal Black. Und Jens Filser erklärt das Geheimnis des Slidegitarrenspiels.

Am Mikrofon: Tim Schauen

