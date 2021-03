Bluestime Neues aus Americana, Blues und Roots

Nach Protesten hat die US-Blues Foundation die Nominierung des US-Gitarristen Kenny Wayne Shepherd widerrufen - der afro-amerikanische, lange in Deutschland lebende Musiker Khalif Wailin Walter bezeichnete im Dlf dessen Verwendung der Konföderierten-Flagge als No go, auch wenn diese lange zurückliege.

Am Mikrofon: Tim Schauen