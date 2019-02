Blumenhandel Krise der Floristik-Branche

Rosen, Nelken oder Tulpen: Fast in jedem Supermarkt gibt es fertige Blumensträuße als Pick-Up-Ware zum Spottpreis. Die Folge: Immer weniger Kunden kaufen in Blumenläden, Tausende Fachgeschäfte mussten in den vergangenen zehn Jahren dichtmachen.

Von Claudia Hennen