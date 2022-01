Gründerin der Bluttest-Firma Theranos wegen Betrugs schuldig gesprochen. (Nic Coury/AP/dpa)

Die Geschworenen des Bundesgerichts in San José sahen vier von elf Anklagepunkten als erfüllt an. Holmes hatte das Bluttest-Start-up "Theranos" gegründet und mehrere hundert Millionen Dollar bei Investoren eingenommen. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmaß soll in einigen Wochen bekannt gegeben werden.

Holmes, die "Theranos" als 19-jährige Studienabbrecherin der Elite-Uni Stanford gründete, wurde in den USA als Visionärin gefeiert. Medien verglichen sie mit Apple-Gründer Steve Jobs. Theranos hatte angekündigt, Bluttests zu revolutionieren. Angeblich sollten wenige Tropfen aus dem Finger für umfangreiche Analysen reichen. Die Technik funktionierte jedoch nicht verlässlich. Investoren und der Öffentlichkeit wurde das allerdings verschwiegen.

