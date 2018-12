In Deutschland ist die Zahl der Blutstammzellenspender weiter gestiegen.

Wie das zentrale Knochenmarkspender-Register in Ulm mitteilte, meldeten sich in diesem Jahr fast 700.000 Bundesbürger erstmals als potentielle Spender an. Damit seien hierzulande knapp 8,3 Millionen Menschen als Blutstammzellspender registriert. Weltweit kämen fast 26 Millionen weitere hinzu. Mit Hilfe der Datenbank könne nach Angaben des Registers für rund 90 Prozent der deutschen Blutkrebs-Patienten meist innerhalb weniger Wochen ein geeigneter Spender identifiziert werden.