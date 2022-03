Bundeskanzler Scholz ruft den russischen Präsidenten Putin auf, den Angriff auf die Ukraine zu beenden. (picture alliance/dpa)

Putin müsse unverzüglich alle Kampfhandlungen einstellen, seine Truppen abziehen und zum Dialog zurückkehren, sagte Scholz nach einem Gespräch mit Luxemburgs Premierminister Bettel. Mit Blick auf die Kampfhandlungen in der Ukraine sagte der Kanzler, man dürfe sich nichts vormachen. Die bisher bekannt gewordenen Bilder von Opfern und Zerstörungen seien nur ein Anfang dessen, was wahrscheinlich noch kommen werde. Zudem kündigte Scholz eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland an.

