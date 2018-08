Der Autobauer BMW ruft nach nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" rund 324.000 Diesel-Fahrzeuge in Europa zurück.

Davon betroffen sind demnach auch gut 96.000 Autos in Deutschland. Wie das Unternehmen in München mitteilte, könnte in Einzelfällen Glykol aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten und sich in den heißen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden. - In Südkorea musste BMW aus dem gleichen Grund bereits mehr als 100.000 Autos zurückrufen. Nach Angaben der Regierung in Seoul sind dort in diesem Jahr schon in mehr als 30 Fällen Motoren in Brand geraten.