Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Abhörpraxis des Bundesnachrichtendiensts haben sich die Kläger zufrieden gezeigt.

Es sei ein Meilenstein für den Schutz von Journalisten im digitalen Zeitalter, sagte der Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen, Mihr, in Karlsruhe. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Journalistenverband. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Buermeyer, sprach von einem sehr guten Tag für die Grundrechte. Es dürfe auch für Geheimdienste keine rechtsfreien Räume geben. Die Bundesregierung erklärte, sie gehe davon aus, dass der BND seine Aufgaben auch in Zukunft uneingeschränkt erledigen kann. Der Beauftragte der Regierung für die Nachrichtendienste, Geismann, sagte, man werde zügig einen Vorschlag unterbreiten, wie die eingeforderte verstärkte Kontrolle des BND ausgestaltet werden könne.



Das Bundesverfassungsgericht hatte die bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Überwachung der Kommunikation von Ausländern im Ausland gerügt. Sie vestießen gegen das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit. Im Urteil heißt es ferner, deutsche Behörden seien auch im Ausland an die Grundrechte gebunden. Das BND-Gesetz muss bis Ende 2021 neu gestaltet werden.