Der Bundesnachrichtendienst geht einem Verdacht von Rechtsextremismus bei einem seiner Ausbilder nach.

Der Auslandsgeheimdienst prüfe dienstrechtliche Konsequenzen gegen den Politikwissenschaftler Wagener, berichten das ARD-Magazin "Kontraste" und das Nachrichtenportal t-online.de. Wagener habe in einem Buch den Bau eines Schutzwalls um Deutschland und eine Internierung von Asylbewerbern in Lagern empfohlen.



Der Politikwissenschaftler lehrt dem Bericht zufolge an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und bildet Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes aus. Künftig soller er auch Mitarbeiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz ausbilden.



Innenpolitiker von SPD, Grünen und Linken kritisierten, dass so jemand als Ausbilder in der öffentlichen Verwaltung tätig sei. Unterstützung erhält Wagener

von der AfD.