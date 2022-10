Sicherheitspolitik

Thomas Haldenwang (Verfassungsschutz), Martina Rosenberg (MAD), Bruno Kah (BND) vor der öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags. (IMAGO / Mike Schmidt)

Beide Konfliktparteien suchten weiterhin die Entscheidung auf dem Schlachtfeld, sagte BND-Präsident Kahl bei einer öffentlichen Anhörung im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags, an dem auch die Chefs des Verfassungschutzes und des Militärischen Abschirmdienstes teilnahmen. Kahl betonte, dem russischen Präsidenten Putin gehe es bei seinem Angriffskrieg nicht in erster Linie um das Staatsgebiet der Ukraine. Vielmehr bestehe für Putin die Hauptbedrohung in der Verbreitung des westlichen Gesellschaftsmodells. Der BND-Chef sprach wörtlich von einer Kriegserklärung gegen die freiheitliche und demokratische Welt. Die Geheimdienste in Deutschland sehen sich bei der Spionageabwehr weitgehend gut gerüstet. Defizite gebe es aber zum Beispiel beim Schutz von Bundeswehr-Standorten vor Aufklärungsdrohnen, hieß es.

