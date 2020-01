Das Kanzleramt hat vor dem Bundesverfassungsgericht die Überwachungsbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes verteidigt.

Die strategische Fernmeldeaufklärung setze genau da an, wo Informationen nicht schnell genug auf anderem Wege beschafft werden könnten, sagte Kanzleramtschef Braun in Karlsruhe. Bei Entwicklungen wie im Iran, Irak oder in Libyen brauche die Regierung binnen Stunden verlässliche Informationen. Der CSU-Politiker Frieser betonte im Deutschlandfunk, es sei der Auftrag des Staates, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger Informationen zu sammeln. Das sei aber noch keine Verfolgung. Der Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte dagegen, es müsse verhindert werden, dass Nachrichtendienste Daten in einem Ringtausch weitergäben.



Die Verfassungsrichter verhandeln zwei Tage über eine Klage der Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen" und ausländischer Journalisten gegen das BND-Gesetz. Diese halten die Befugnisse bei der Überwachung von Ausländern im Ausland für zu weitreichend. Das Urteil wird in einigen Monaten verkündet.