Die Bundesregierung hat die Überwachungsbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes verteidigt.

Die strategische Fernmeldeaufklärung setze genau da an, wo Informationen nicht schnell genug auf anderem Wege beschafft werden könnten, sagte der Chef des Kanzleramts, Braun vor dem Bundesverfassungsgericht. Bei Entwicklungen wie im Iran, Irak oder in Libyen brauche die Regierung binnen Stunden verlässliche Informationen. Die Frage, wer hinter einem Angriff stecke, könne über Krieg und Frieden entscheiden. Die Informationen ausländischer Dienste könnten verzerrt oder interessengeleitet sein, betonte Braun.



Die Verfassungsrichter in Karlsruhe verhandeln zwei Tage über eine Klage der Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen" und ausländischer Journalisten gegen das 2016 reformierte BND-Gesetz. Sie halten die Befugnisse des Dienstes für zu weitreichend und die Kontrollen für zu schwach. Das Urteil wird in einigen Monaten verkündet.