Darin würden Morde an Zivilisten besprochen. Einzelne Funksprüche ließen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen. Der BND habe die zuständigen parlamentarischen Stellen in Berlin darüber informiert, heißt es.

Die Aufnahmen des BND legen nach den Informationen des Magazins den Schluss nahe, dass es sich bei den Gräueln weder um Zufallstaten handele, noch um Aktionen einzelner Soldaten. Vielmehr handele es sich möglicherweise um eine Strategie, um unter der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten und Widerstand zu ersticken.

In Butscha waren nach dem Abzug russischer Truppen ein Massengrab und zahlreiche auf Straßen liegende Leichen entdeckt worden.

